Küba melodileri İş Sanat'ta

İş Kuleleri Salonu, 26 Kasım Salı akşamı 20.30’da Alfredo Rodríguez Trio’yu konuk ediyor: Grammy Ödülü adayı Alfredo Rodríguez (piyano), Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul), İş Sanat seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeteneği çok küçük yaşta keşfedilen, Amadeo Roldán Konservatuvarı ve Instituto Superior de Arte’de (Küba Sanat Üniversitesi) klasik piyano eğitimi alan Rodriguez, 2006 yılında Montreux Caz Festivali’ndeki performansı sayesinde efsanevi müzisyen Quincy Jones’un dikkatini çekti. Kariyer yolculuğuna Jones’un rehberlik ettiği Rodriguez, kısa sürede caz dünyasında önemli başarılara imza attı. Dünyanın dört bir yanındaki prestijli sahnelerde, Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının saygın isimleriyle ortak çalışmalar yürüttü.

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Mentoru için “Quincy bana, türü ne olursa olsun, müziğin içinde saklı güzelliği bulmayı öğretti. Amacı, insanları bir araya getirmek. Ben de müziğimle bunu amaçlıyorum,” diyen Rodriguez, yapımcılığını Jones ile birlikte üstlendiği The Invasion Parade albümündeki “Guantanamera” parçasıyla Grammy Ödülü adaylığı kazandı. Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğini bir araya getirdikleri hareketli repertuvarıyla 26 Kasım Salı 20.30’daki Alfredo Rodríguez Trio konserini biletleri satışa çıktı.