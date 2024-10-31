Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Küba melodileri İş Sanat'ta

        Küba melodileri İş Sanat'ta

        Piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez ve Michael Olivera, Latin ve Afro-Küba ezgilerinin harmanlandığı repertuvarlarını 26 Kasım Salı akşamı İş Sanat'ın İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'ta Küba melodileri
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Kuleleri Salonu, 26 Kasım Salı akşamı 20.30’da Alfredo Rodríguez Trio’yu konuk ediyor: Grammy Ödülü adayı Alfredo Rodríguez (piyano), Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul), İş Sanat seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Yeteneği çok küçük yaşta keşfedilen, Amadeo Roldán Konservatuvarı ve Instituto Superior de Arte’de (Küba Sanat Üniversitesi) klasik piyano eğitimi alan Rodriguez, 2006 yılında Montreux Caz Festivali’ndeki performansı sayesinde efsanevi müzisyen Quincy Jones’un dikkatini çekti. Kariyer yolculuğuna Jones’un rehberlik ettiği Rodriguez, kısa sürede caz dünyasında önemli başarılara imza attı. Dünyanın dört bir yanındaki prestijli sahnelerde, Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının saygın isimleriyle ortak çalışmalar yürüttü.

        Mentoru için “Quincy bana, türü ne olursa olsun, müziğin içinde saklı güzelliği bulmayı öğretti. Amacı, insanları bir araya getirmek. Ben de müziğimle bunu amaçlıyorum,” diyen Rodriguez, yapımcılığını Jones ile birlikte üstlendiği The Invasion Parade albümündeki “Guantanamera” parçasıyla Grammy Ödülü adaylığı kazandı.

        Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğini bir araya getirdikleri hareketli repertuvarıyla 26 Kasım Salı 20.30’daki Alfredo Rodríguez Trio konserini biletleri satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Alfredo Rodríguez
        #konser
        #İş Bankası
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa