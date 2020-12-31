QTurkey’nin Monster Notebook’un girişimcilik programı Monster Gaming Lab ana sponsorluğunda düzenlediği Kuantum Oyun Hackathon’u QOyun’2020, 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. 157 başvuru arasından finale kalan 89 katılımcının yarıştığı hackathon’da tasarımcılar, oyun geliştiricileri ve kuantum teknolojisi meraklıları en iyi kuantum oyunlarını geliştirmek için yarıştı.
Yapılan açıklamaya göre, oyun mekaniklerinde kuantum fiziğinin süperpozisyon, dolanıklık, bağlamsallık gibi özelliklerini barındıran oyunlar, mobil ve masaüstü olmak üzere iki kategoride yarıştı. İki gün süren hackathon’un sonucunda tamamlanan projeler temaya uygunluk, yaratıcılık, tasarım, özgünlük ve kuantumluk kriterlerine göre değerlendirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Cem Say’ın, ODTÜ Oyun Teknolojileri Programı Öğretim Üyesi Elif Sürer’in ve KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken’in jüri üyesi olduğu mobil oyunlar kategorisinin en başarılı ilk üç oyunu sırasıyla Qika, Q-HOP Oyunu ve HydroPong Oyunu oldu.
Verilen bilgiye göre, Monster Notebook Oyun Projeleri Yöneticisi Kayra Keri Küpçü’nün, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Ahmet Çevik’in ve Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Salehi’nin jüri üyesi olduğu masaüstü oyunlar kategorisinin en başarılı ilk üç oyunu ise sırasıyla QEPP The Game, Quantum Lab Oyunu ve Schrodinger's Dungeon oldu.
10 bin 500 TL ödül havuzu bulunan hackhaton’da oyunlarını yayınlamak isteyen altı ekibe 100 dolara kadar da yayın desteği sunuldu.
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