Neslihan, yeni yarışmacı Taner’i rüyasında gördüğü ve evleneceğini düşündüğü Raşit’e benzetince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Dans gecesi konsepti ile saç ve makyajların yapıldığı bölüme ise Melek ve Hasan’ın dansı damga vurdu. Yeni yarışmacılar Taner ve Aslı sonuncu olurken, gün birinciliği Sevcan ve Melek’in oldu.

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