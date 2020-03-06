Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal Muammer Ketenci ve Tuğba Özay'ın yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak ve haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım 93 puanla METİN - AZİZE oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Metin Kendir, makyöz Azize Kendir, model Yalda Abolfathi’den oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Ramona Teodora’dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Habibe Durkaya’dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Emre Demirci, makyöz Fatma Demirci, model Sema Hanik’ten oluşan dördüncü takım saç boyama ve erkek arkadaşından yeni ayrılmış kız makyajı yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oldu. 10 bin liranın sahibi 133 puanla HAYAT - ÖZLEM oldu.