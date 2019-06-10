'Kuaförüm Sensin', Gözde Kansu'nun sunumu ve iddialı jürisiyle yaz boyu SHOW TV'de yayınlanacak

Ekranların en çekişmeli yarışma programı 'Kuaförüm Sensin',Gözde Kansu'nun sunumu ve iddialı jürisiyle yaz boyu SHOW TV'de.

Jüri koltuğuna oturan Türkiye'nin ilk kuaför eğitmeni, kırık fönün mucidi Adnan Serter ve makyaj vloggerı Sebile Ölmez'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Güzel ve bakımlı olmak vazgeçilmezim diyorsanız sizleri de bekliyoruz.

'Kuaförüm Sensin' Başvuru Formu için tıklayınız.

Gözde Kansu'nun sunumuyla 'Kuaförüm Sensin', bugünden itibaren saat 12.45'te SHOW TV'de.