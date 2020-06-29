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Jüri koltuğunda Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy’un yanı sıra, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün oturduğu, ekranların eğlenceli yarışma programı Kuaförüm Sensin’de yeni hafta yine hızlı başladı, masalar arası yaşanan tartışmalar yerini bu hafta ekipler arası anlaşmazlıklara bıraktı.

Bülent Ersoy’un isteği ile eleme yapılmayınca yarışa devam eden Turan ve Damla’ya ekip arkadaşı olarak makyöz Gizem katıldı. Model Damla huyundan vazgeçmedi, Gizem’in yaptığı makyaja da müdahale etti. Damla’nın müdahaleleri yeni bir krizin habercisi gibiydi.

Diğer yandan Bilal’e eski model Aleyna’dan gelen çiçek, bu aralar çok sık tartıştığı modeli Selver’in sinirlerini bozdu. Bilal ve Selver arasında yaşanan gerilimin nereye varacağı merak konusu oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;