Kuaförüm Sensin'de yeni hafta yine hızlı başladı. Yeni yarışmacılar kuaför Adem Ayhan ve makyöz Songül Erkuş yarışmaya iddialı bir giriş yaptı. Makyöz Songül Erkuş 18 senelik tecrübesiyle yarışmanın iddialı isimlerinden Özlem Kurt'u ilk günden rakip olarak hedefine aldı.

Güne damga vuran olay ise takım arkadaşı ve sıkı dost olan Özlem ile Hayat arasında yaşandı. Özlem'in, Hayat'ın isminin yazdığı kartonu masadan almasıyla ikili arasında ipler gerildi. Rakipleri tarafından sürekli olarak Özlem'in gölgesinde kaldığı konuşulan Hayat, Özlem'e tepki gösterdi.

Hayat ve Özlem arasındaki küslük yarışmadaki performanslarına da yansıdı. Yeni yarışmacılar Adem ve Songül ilk günün de heyecanıyla en düşük puanı alarak gün sonuncusu olurken, Sıla ve Mira ise günü birincilikle tamamladı.

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Stüdyoda soğuk rüzgarlar;