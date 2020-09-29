'Kuaförüm Sensin'de renkli görüntüler!

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Pilates egzersizlerine merak saran kuaför Taner, model Gamze’nin tecrübelerinden faydalanmak isteyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Gamze’den verim alamayan Taner bu kez Işıl Reçber’in antrenörlüğünde Seçkin Süngüç ile birlikte karın egzersizi yaptı.

Podyumdaki renkli görüntüler yerini hızla yarış heyecanına bıraktı. Kuaförüm Sensin’de haftanın ikinci günü yarışmacılar, en eğlenceli konseptlerden biri olan “beni ona benzet” için kıyasıya mücadele etti.

Her ekip seçtikleri bir ünlüye en yakın görüntüyü yakalamak için elinden geleni yaptı. Günün yıldızı, Ajda Pekkan benzerliği ile öne çıkan Taner ve Aslı’nın modeli Pınar oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;