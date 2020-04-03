Kuaförüm Sensin'de ortalık karıştı!

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Kuaförüm Sensin’de final heyecanının yaşandığı günde elenme korkusu tüm masaları sardı, itiraflar arka arkaya geldi. Hem modeller hem de kuaför ve makyözler ekip arkadaşları yerine kimlerle yarışmak istediklerini itiraf edince ortalık karıştı.

Günün sonunda elenen takım Emina, Mira ve Selver oldu. Bilal, Buse ve Dilek ise tarz konusunda yaşadıkları tüm gerginliğe rağmen haftayı birinci olarak tamamladı.

Bilal’in ödülü alırken kazanmalarını sağlayan şeyin kendisinin taradığı saçlar olduğunu söylemesi, modeli Dilek’in yüzünü düşürdü.

İşte o anlar;