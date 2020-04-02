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Kuaförüm Sensin bugün izleyicilerini 60’lı yıllara doğru nostaljik bir geziye çıkardı. Modeller o yıllara özgü kıyafetleri giydi, kuaför ve makyözler de modelleri adeta 60’lardan günümüze gelmiş gibi hazırladı.

Sıra yorumlara gelince final yaklaşırken stresleri artan ekipler birbirlerine sert yorumlar yaptı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;