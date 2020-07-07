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Jüri koltuğunda Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy’un yanı sıra Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün de oturduğu Kuaförüm Sensin’de bugün heyecan dolu anlar yaşandı.

Hırslı kişiliği ile bilinen Dilek, eleştiriler ve puanlar karşısında strese girince fenalaştı. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Dilek’in yardımına ilk olarak yarışmacılar koştu. Dinlenmesi için stüdyo dışına çıkarılan Dilek, sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra kendini iyi hissedince stüdyoya geri döndü.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;