HABERTURK.COM

Jüri koltuğunu Diva Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün paylaştığı Kuaförüm Sensin’de bu hafta gözyaşları ile dolu sürpriz bir final yaşandı.

Haftanın birincisi Bilal, Buse ve Selver 10 bin liralık ödülün sahibi olurken, tüm masalar yarışmaya veda etti. Yeni haftanın dört yeni takım ile başlayacağı açıklanınca herkes duygusal anlar yaşadı.

Diva Bülent Ersoy da çok alıştığı yarışmacılardan ayrılacağını öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;