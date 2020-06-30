HABERTURK.COM

Yarışmanın eğlenceli isimlerinden model Selver, kuaförü Bilal’in şakasıyla güne ağlayarak başladı.

Bilal, Selver ile yarışmak istemediğini söyleyince, editörler tarafından yeni bir model geldiğini ve anlaşırsa yarışmaya onunla devam edebileceği bilgisi verildi. Bilal yeni modeli ile görüşmeye gidince, Selver istenmediği ve yarışmadan ayrılmak zorunda kalacağı için gözyaşlarına boğuldu.

Bilal’in her şeyin şaka olduğunu söylemesi ile Selver rahat bir nefes aldı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;