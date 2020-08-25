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Kuaförüm Sensin’de rakipler arasındaki rekabet kızıştı. Günün konsepti; iş yemeği saç, makyaj ve kıyafetiydi. Modeller konseptin ciddiyetiyle yarışa koyulurken stüdyoda gergin atışmalar da ardı ardına geldi.

Kaan’ın ekip arkadaşları Ece ve Gizem’in beklenmeyen vedası sonrası yarışa dahil olan Tuğçe’nin, Çiğdem’le yıldızı barışmadı. İkili arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

İş yemeği konseptinde bir performans vardı ki Bülent Ersoy’a sinirden puan kartlarını parçalattı.

Günün pratik önerisi ise Seçkin Süngüç’ten geldi. Süngüç, bu kez hanımlar için ev yapımı toz pudra tarifi verdi. Nefeslerin tutulduğu yarışın finalinde Özge, bir kez daha en beğenilen model olarak takımını gün birinciliğine taşıdı.

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İşte o anlar;