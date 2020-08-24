Filmlerden esinlenilen karakterler haftanın ilk gününde stüdyoda Yeşilçam fırtınası estirdi. Renkli görüntüler ve eğlenceli sohbetlere sahne olan programda kadınlara özel bakım önerileri de unutulmadı. Adnan Serter evdeki malzemelerle hazırlanabilecek doğal saç maskesi tarifi verdi.

Saçtan makyaja, stilden aksesuara önemli tüyoların paylaşıldığı programda jüri değerlendirmesinde yükselen tansiyon heyecanı zirveye taşıdı! Gün finalinde yıldızlı puanlarla birincilik koltuğuna Yasin, Yağmur ve Özge oturdu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;