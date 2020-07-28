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Kuaförüm Sensin’de bugün duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılar yeni rakipleri Kaan’ı daha yakından tanımak istedi.

Kısa süre önce dükkanını kapattığını anlatan Kaan, nedenini soran rakiplerine verdiği cevapla birlikte stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Ailesine daha çok vakit ayırmak istediği için işlerine ara verdiğini söyleyen Kaan, eşinin erken doğum yapmasını ve bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadığı o zor günleri anlatırken herkesi derinden etkiledi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;