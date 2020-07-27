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Kuaförüm Sensin’de yeni hafta yeni yarışmacılarla yine çok iddialı başladı. Yeni haftada programa kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Türkan Övünç ve modelleri Gizem katıldı.

Yarışmacılar haftanın ilk gününe roman düğünü konsepti ile başladı. Kuaförüm Sensin’de roman havaları çaldı. Bol bol roman havası oynandı.

DJ Yılmaz ve Salih Zülüfoğlu programa şarkılarıyla renk katarken, yaptığı roman danslarıyla gönülleri kazanan Solmaz ise danslarıyla jüri üyelerini mest etti.

Gün sonunda Aytekin, Dilek ve Banu konsepti en iyi yansıtan takım olarak gün birincisi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;