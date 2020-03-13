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Kuaförüm Sensin’de heyecan dolu bir haftanın daha sonuna gelindi. Çekişmeli geçen haftada dengeler değişti, koalisyonlar bozuldu, yeni koalisyonlar kuruldu.

Haftanın sonunda en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isimler Fatma ve Emre oldu. Stüdyoya neşe katan ve tepkileri ile herkesi güldüren Fatma, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.

Hayat ve Özlem ise hanelerine bir şampiyonluk daha yazarak 10 bin liranın sahibi oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;