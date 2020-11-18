Ülkemizde vaka sayılarındaki artış beraberinde yeni tedbirleri getirdi. Yeni koronavirüs tedbirlerine yönelik kuaför ve berberlerin de çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin genelge yayımladı. Peki Kuaför ve berberler hangi günler, saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

KUAFÖR VE BERBERLER ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen detaya göre,

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir." denildi.