Kuaför ve berberler kapanacak mı? Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin getirilmesi gündemde... Yeni tedbirlerin konuşulacağı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bu akşam gerçekleşecek. Peki, korona tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler kapanacak mı? İşte son durumu...



KUAFÖR VE BERBERLER KAPANACAK MI?



Hemen belirtelim ki kuaför ve berbelerin kapatılmasıyla ilgili herhangi resmi bir karar alınmadı. Bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Berberlerin kapatılmasıyla ilgili bir karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.



Hali hazırdaki durumda ise berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet veriyor. Bununla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 20.00'den sonra ise kesinlikle berber ve kuaförler kapalı oluyor.