Kruse, Alman basınına "Koronavirüs salgını sonrasında ekonomi nasıl olacak, maaşlar nasıl ödenecek, para nasıl hareket edecek, kulüpler oyuncuları göndermeye mi çalışacak ya da daha fazla transfer mi yapmak isteyecek, bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim, gelecek yıl da burada gibi gözüküyorum" açıklamasını yaptı.