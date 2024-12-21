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        Haberler Gündem Medya KRT TV binasına girmeye çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı

        KRT TV binasına girmeye çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı

        Üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi KRT TV binasına girmeye çalışmak istedi. Güvenlik birimleri tarafından etkisizleştirilen kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:06
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        KRT'ye saldırı girişimi
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        Kültür Radyo Televizyonu (KRT) binasına girmek isteyen kişi güvenlik birimlerince etkisizleştirilerek gözaltına alındı. Üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi KRT TV binasına girmeye çalıştı. Saldırgan bölgedeki polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        Sarıyer'de turnike kapısını kırarak girdiği televizyon kanalı binasında tehditte bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, KRT TV'nin Sarıyer'deki binasına yönelik olaya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, bu akşam saat 17.15 sıralarında Sarıyer'de faaliyet gösteren bir ulusal kanalın ofisinde meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

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        "Şüpheli H.Y'nin (55), ofis içinde bulunan cam turnike kapısını kırarak içeriye girdiği, üzerinde bomba düzeneği bulunmadığı, sadece adresteki görevli polise cep telefonundan el bombası resmi göstererek tehditlerde bulunduğu anlaşılmış, muhafaza altına alınan şüpheli şahsın alkollü olduğu belirlenmiştir."

        Açıklamada, şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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