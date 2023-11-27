Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kronik yorgunluk sendromunun çözümünde en büyük desteklerden biri: Ozon tedavisi

        Kronik yorgunluk sendromunun çözümünde en büyük desteklerden biri: Ozon tedavisi

        Hiçbir organik rahatsızlık veya hastalıkla ilişkilendirilemeyen kronik yorgunluk sendromu; kas iskelet sistemi, sindirim sistemi ve santral sinir sisteminin koordineli çalışamamasından kaynaklanıyor. Bu sorunun çözümünde en önemli destekleyicilerinden olan ozon uygulamaları sayesinde kan dolaşımı düzenleniyor, organların oksijen ihtiyaçları daha iyi karşılanıyor ve beyin kan akımının artması sağlanıyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        cerenoglu@haberturk.com
        Giriş: 27.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesi, motivasyon kaybı ve dikkat eksikliği gibi şikâyetler yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Uzun süren ve “kronik yorgunluk” olarak adlandırılan bu durum, son yıllarda dikkat çeken bir yöntemle destekleniyor: Bu yöntemin adı ozon tedavisi.

        DİNLENMEYLE GEÇMEYEN YORGUNLUK

        Kronik yorgunluk sendromunda, bireyler uygun süreyle dinlenmelerine rağmen kendilerini sürekli yorgun hissediyor, çalışma verimlilikleri düşüyor, isteksizlik, sosyal hayattan uzaklaşma ve mutsuzluk gibi belirtiler nedeniyle yaşam kaliteleri bozuluyor. Bu sorun genellikle hafif yorgunluk ve enerji düşüklüğü şeklinde seyrederken bazı bireylerde ilerleme göstererek günlük aktivitelerinin bile yapılamaz hale gelmesi ve bakıma muhtaç olmaya kadar ulaşabiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, kronik yorgunluk tedavisinde destekleyici farklı bir yöntem olarak ozon kullanımı ile ilgili dikkat çeken bilgiler veriyor.

        Dr. Sadi Kayıran
        Dr. Sadi Kayıran
        REKLAM

        YORGUNLUĞUNUZ KRONİK Mİ?

        Hastalarda ruhsal bitkinlik ve hiçbir aktiviteyi gerçekleştirebilecek enerjiye sahip olamama duygusu; beraberinde mide bulantısı, kas ağrıları, konsantrasyon eksikliği ve unutkanlık gibi sorunları da getiriyor. Bu sendroma yakalanan bireylerin büyük çoğunluğunda en az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği oluyor.

        EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

        Kronik yorgunluk, genel olarak yoğun iş temposu olan, aşırı sorumluluk gerektiren işlerde çalışan, stresli iş hayatına sahip üst düzey yöneticiler ile uzun ve yorucu mesailer yapan kişilerde görülüyor. 30-50 yaş aralığındaki kadın hastalarda daha sık karşılaşıldığına dikkat çekiliyor.

        KLASİK TEDAVİSİNDE NELER VAR?

        Kronik yorgunluk sendromunun tedavi planı genellikle bireye özgü olmakla birlikte bu durum kişinin yaşadığı sorunların şiddetine göre belirleniyor. Bu sorunla başa çıkmada en etkili yöntemler arasında; düzenli egzersiz, stresle mücadele ve sorunları çözebilme becerisinin geliştirilmesi ile yoğun iş temposunun hafifletilmesi bulunuyor. Sorunun çözümünde asıl hedefin günlük yaşamı çok ciddi boyutlarda etkilememesi olduğu belirtiliyor.

        REKLAM

        Kişinin günlük aktivitelerini yerine getirebilmesi durumunda ilaç kullanımına gerek olmayabiliyor. Buna karşın kronik yorgunluğu çok şiddetli şekilde yaşayan ve/veya sosyal yaşamından tamamen uzaklaşmış, yoğun anksiyete sürecindeki hastalarda ilaç kullanımı gerekebiliyor. Bu sorunda, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kas-eklem ağrılarının azaltılması ve uyku düzeninin sağlanmasına yönelik tedavilerle birlikte davranışçı psikolojik terapiler de bulunuyor.

        OZON TEDAVİSİ NEDİR?

        Ozon gazı ya da ozon gazına tabi tutulmuş kanın, damar yoluyla yeniden vücuda verilmesine dayanan ozon tedavisi, düşük riskli ve genellikle standart medikal tedavilerin eşliğinde uygulanan destekleyici ve yeniden yapılandırıcı bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Bu tedavinin aktörü ozon; keskin kokulu, renksiz ve suda çözülme özelliğine sahip, bağışıklık düzenleyici ve ağrı giderici bir gaz olarak tanımlanıyor. Bu gaz insan vücudunda hızla oksijene dönüşerek bağışıklık sisteminde görev yapan enzimleri aktive ediyor. Bu tedavi, günümüzde tıp alanında; kanserden göz hastalıklarına, bazı bağırsak hastalıklarından romatizma hastalıklarına, cilt mantarlarından diyabet ve dolaşım bozukluğu hastalıkları ile bağışıklık sistemindeki bazı bozukluklardan kas ve eklem ağrılarına kadar çok geniş bir yelpazede pek çok sağlık sorununu çözmeyi amaçlıyor.

        REKLAM

        KRONİK YORGUNLUKTA OZON TEDAVİSİ

        Hiçbir organik rahatsızlık veya hastalıkla ilişkilendirilemeyen kronik yorgunluk sendromunda, özellikle kas iskelet sistemi, sindirim sistemi ve santral sinir sisteminin koordineli çalışamaması önemli yer tutuyor. Ozon terapi, kan dolaşımının desteklenmesi, organların oksijen ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması ve beyin kan akımının artmasını sağlayarak, bu sistemlerin düzenli çalışmasına destek oluyor. Ozon tedavisi ile oksijen beyin hücrelerine etkin şekilde ulaştırılabiliyor. Beynin bu oksijeni etkin biçimde kullanması ile salgılanan endorfin hormonu, depresyonla savaşarak sorunun iyileştirilmesine katkı sağlıyor ve kas ağrılarını hafifletiyor. Oksijensizlik ve kanlanamama sorunu çözüldüğünde ağrıya neden olan yangı ortadan kalkıyor ve hastaların ağrı kesici ile diğer ilaçları kullanma sıklıkları azalıyor.

        UYGULAMADAN KİMLER YARARLANAMIYOR?

        Ozon tedavisi her hastaya uygulanamıyor. Alyuvarlarda bir enzim eksikliğiyle birlikte seyreden “Favizm” hastalarında, hipertiroit sorunu olanlarda, ileri derecede kansızlık ve kanla ilgili rahatsızlığı bulunanlarda, kronik ve tekrarlayıcı pankreas bezi iltihaplarında, yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci gibi durumlar ile ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) bulunanlarda kullanılması önerilmiyor.Ozon tedavisi uygulanmadan önce; kullanılan ilaçlar, uygulanan özel diyetler, kalıtımsal hastalıklar, alerjiler ve geçmişte görülen tüm tedaviler hakkında hastaların doktorlarını mutlaka bilgilendirmeleri gerekiyor.

        OZON YORGUNLUĞU NASIL ÇÖZÜYOR?

        *Oksijen eksikliği olan hücrelere oksijen taşıyor

        *Kan hücrelerinde artış sağlayarak enerjiyi artırıyor

        *Vücutta oluşan atıkları vücuttan uzaklaştırıyor

        *Dolaşım sistemini aktive ederek oksidatif stresi düşürüyor

        EN AZ 10 SEANS

        Hastanın şikâyetlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte ozon tedavisinin en az 10 seans uygulanması öneriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Habertürk Anasayfa