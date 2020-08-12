Kronik yorgunluğun altta yatan birçok nedeni olabilmektedir. Bunlar; hormonların etkisi ile oluşan nedenler, enfeksiyona neden olan bazı virüslerin etkisi, bağışıklık sisteminde oluşan nedenler, nöropatik etkiler, beslenme bozukluklarının etkisi, uyku bozuklukları, depresyon hali, uzun süren yorgunluk sonucunda dinlenememe, stres ve buna bağlı sıkıntılar gibi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kişi kendini sürekli yatmaya zorlar aslında bu durum daha fazla yorgunluk hissinin oluşmasına etki etmektedir.

Beslenmede ortaya çıkan aşırı şekerli ve unlu gıdalar bu durumun daha çok ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ayrıca; kişinin kendini sürekli böyle olduğuna dair inandırması ve bu durumun üzerine gitmemesi ile daha da tetiklenmektedir. Sürekli ruh halini aşağı çekerek daha çok sıkıntıya girmesine neden olmaktadır.

Kronik yorgunluktan kurtulmak için; beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, ağırlık verecek ve sindirim sistemini zorlayacak gıdalardan uzak durmak gereklidir. Kendini sürekli sıkıntı içinde tutmak sosyal hayattan uzaklaşmak yerine hayatın içine dalarak üstüne gitmek ve belli süre sonra bu durumun ortadan kalkmasını görmesine neden olacaktır. Belli hobiler edinmek, sevilen şeyleri yapmak, bir aktivite sağlamak, egzersiz yapmak ve moral verecek neşeli ortamlarda bulunmak gereklidir. Kişiyi sıkan ve boğan her şeyden uzaklaşmak gerekir. İş hayatında üzerine fazla yük almamak ve belli stratejiler belirleyerek bunları uygulamak fayda sağlayacaktır. Kasların gevşemesi için bazı hareketler yapmak ve vücudun zindeliğini diri tutmak için şarttır. Mümkün oluyorsa mutlaka dinlenmek ve moral bulmak için bir tatile çıkılabilir. Bu sayede içsel sıkıntının atılması ve yorgunluğun giderilmesi sağlanmış olacaktır.