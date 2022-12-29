Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

Hayatın zor olduğuna inanmak ve kendini sürekli mağdur görmek

Kuşkusuz her insan için hayatın zor yönleri bulunur. Ancak hayatın zor yönlerini nasıl göğüslediğimiz önem teşkil eder. Elbette ki bazı insanların hayatta karşılaştığı zorluklar diğerlerine göre daha fazla olabilir. Mutsuz insanlar genel olarak hayatın zor olduğu ve kendi kontrolleri dışında geliştiği düşüncesine kapılırlar. Bu düşüncenin altında büyük bir çaresizlik hissi vardır. Herkes arada sırada kendini kötü hissedebilir. Ancak sürekli mağdur olduğunuzu düşünmek hayatınızdan memnun olmamak mutluluğuna engel olur.

Mutlu insanlar ise hayatın zor olabileceğini bilirler ve mağduriyete karşı merak tavrıyla zor zamanları atlatırlar. Kendilerini nasıl bir karmaşaya soktuklarının sorumluluğunu üstlenirler ve kendilerini bu karmaşadan bir an önce kurtarmaya odaklanırlar. Hayatta kalabilmek ve yaşamınızı güzelce sürdürebilmek için tüm zorluklara göğüs germek gerekir.

Koşullardan şikayet etmeye karşı problem çözmeye yönelik sebat, mutlu bir insanın belirtisidir. Mutsuz insanlar kendilerini hayatın kurbanları olarak görürler ve diğer taraftan bir çıkış yolu bulmaya karşı “bak bana ne oldu” tavrına takılıp kalırlar.