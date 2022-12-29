Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

Kötümser olmak ve sürekli şikayet etmek
Hayatınızın belirli dönemlerinde ister istemez geleceğinize yönelik olumsuz düşüncelere kapılırsınız.
Kötümser yaklaşım ve olumsuz düşünceler ruh halinizi de etkiler. Sürekli kötü şeylerin olmasını beklersiniz.
Kötümser düşünceler hayatınızdaki güzellikleri görmenize engel olur. Bu durumda da mutsuzluğa sürüklenirseniz. Kötümser düşüncelerin ne kadar mantıksız olduğunu fark etmeden bu düşüncelerden kurtulmak çok kolay değildir
Mutsuz insanlar geçmişte yaşamayı severler. Başlarına gelenler ve hayatın zorlukları, onların tercih ettiği konuşmadır. Söyleyecekleri bir şey kalmadığında, başkalarının hayatlarına dönüp dedikodu yapacaklar.