Kritik ziyaret: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Yaptığımız görüşmelerde ikili ve bölgesel konuları ele aldık, verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Savaşın yol açtığı insani tahribatı üzülerek görüyoruz. Savaşın müzakereler yoluyla sona ermesine ilişkin yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir barış mümkündü, savaşın sona ermesi tüm insanlığın faydasına olur. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız, Lavrov'a bunu bir kez daha söyledim.

Karadeniz'de yarattığı sorunu da ele aldık. Bunların başında Ukrayna'da ve Rusya'dan ithal edilecek ürünler var. BM Rusya ve Ukrayna arasında oluşturulabilecek bir iş birliği planından bahsediyoruz, biz bu planı makul ve uygulanabilir görüyoruz. Bunun detaylarını görüşmek için İstanbul'da bir görüşme yapabiliriz. Tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunda Rusya'nın yaptırımları kaldırma talebini haklı görüyoruz. Bankacılık işlemleri konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz, dünyanın bunun önünü açmasını umuyoruz. Gemilerin güvenli bir şekilde seyrine devam etmesi için bu mekanizmanın hayata geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

"EN BÜYÜK ARZUMUZ UKRAYNA'DA KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI"

Suriye ve Libya'daki konuları da ele aldık. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin bize yönelik artan bir tehdit var. Suriye'nin sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasını iyi olacağını düşünüyoruz.

Tüm zorluklara rağmen ikili ilişkilerimizin artarak devam ettiğini söylemek isterim. Enerji alanında ve diğer konulardaki durumu ele aldık. Heyetlerimiz görüşmeye devam etmek. En büyük arzum Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar;

İlişkilerimiz olgun bir partnerlik döneminden geçiyor, devlet liderlerimiz 9 kez görüştü. İkili gündemi, uluslararası meseleleri görüşüyorlar. Yatırım, ekonomi konusunda ilişkileri ele alma fırsatı bulduk. Türkiye'de Rus ödeme kartının geniş bir biçimde kullanılmasını istiyoruz, 2019'da bir rekor kırdık, 7 milyon Rus turist geldi Türkiye'ye. Akkuyu Nükleer Santralini kurmaya devam ediyoruz, tüm adımlar planlı bir şekilde devam ediyor.

"SİVİLLERE HASAR VERMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Ülkemizin güvenliğini tehdit eden birtakım sorunlar oluştu, güvenliğimizle ilgili endişelerimiz vardı. Askeri harekatımıza ilişkin bilgi verdim, biz sivillere hasar vermemek için çaba gösteriyoruz. Tahıl sevkiyatı hakkında da görüştük, Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı yüzde 1'dir, gıda krizi buradan gelmez. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor. Gemi çıkışlarına biz problem oluşturmuyoruz.

Ukraynalılar mayınsızlaştırma faaliyetine hazır olduklarını beyan ediyor. Mayınsızlaştırma faaliyetine hazırsa Ukrayna, biz de görüşmeye hazırız. Bu çok ufak bir problem, bizim tarafta herhangi bir engel yok. Bir kez daha Türk mevkidaşlarımıza teşekkür ederiz.

Suriye meselesini de ele aldık. Astana Formatı çerçevesinde el ele çalışmaktayız, toplantı temmuz ayında Nur Sultan'da yapılacak.

Filistinliler ve İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyoruz, ancak suni gündemler oluşturuluyor. Bu olumlu sonuca ulaşmamızı sağlamayacak.

Karadeniz'de güvenliği sağlamak açısından her iki ülkeye de önemli görevler düşüyor. Bir kez daha bu verimli toplantıdan dolayı mevkidaşıma teşekkür ediyorum."

"Tahıl koridorunda hangi aşamaya gelindi?" sorusunu yanıtlayan Lavrov şöyle cevap verdi;

"Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatıyla ilgili Rus tarafı adımları attı, biz her gün tahıl koridorlarını açmaktayız. En önemli problem; Zelenskiy'nin açıklamalarına bir bakın, kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşıydı. Bizim tarafta top onlarda. İstanbul'daki görüşme göstermelik değil, samimi olmalı. Ukrayna'nın mayınları temizlemesi gerekiyor.

Zelenskiy görüşme için görüşme istiyor, tutumunu da sürekli değiştiriyor. 29 Mart tarihinde Ukrayna heyeti başka bir şey söyledi, fikirleri sürekli değişiyor. İki aydır top Ukrayna'nın tarafında. İstanbul'da söz verdiler, gerekli adımları atacaklardı. Nisan ayının ortasında biz kendi taslağımızı verdik, ancak o zamandan bu yana cevap alamadık. Askeri harekatımızın hedeflerine ulaşacağız."

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Gıda krizi ciddi bir sorun. Gemilerin Ukrayna'ya silah taşımayacağından emin olunması isteniyor, bunun denetiminin yapılacağı bir mekanizma kurulması isteniyor. Böylelikle güvenlik endişeleri kalkabilir.

Müzakerelere gelince, müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir hava var. Her iki tarafında Türkiye'ye olan güvenini görüyoruz, biz de objektif tutumuzu sürdürüyoruz. Ben de ateşkesin sağlanacağı bir müzakerenin gerçekleşeceğini inanıyorum"

"Kiev'in yaptığı bazı açıklamalar bazı partnerlerinden tepki almaya başladı. Siz partnerlerinizle görüştüğünüzde bu hayal kırıklığını hissediyor musunuz?" sorusunu Lavrov, "Bazen ben de çok diplomatik konuşamıyorum, önemli olan nasıl dediğiniz değil, neyi söylediğiniz. Bazen devlet başkanlarına ağır sözler ediyor, centilmenlikle konuşmak gerekiyor." şöyle yanıtladı.

Çavuşoğlu ise, "Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Bizim yaptırımlara katılmamız Ukrayna'nın memnun etmemiş olabilir ama dengeli bir politika sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

Suriye'ye ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hem Suriye'nin sınır bütünlüğü hem bizim sınırımızı tehdit eden PKK/YPG, maalesef ABD başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamız bu yüzden. Terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da görüştü.

ABD: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı.

Lavrov’un Türkiye ziyaretine ilişkin bir soruya Price, "Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Yine ifade ediyorum, Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz." dedi.