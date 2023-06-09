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Kritik tarih belli oldu! 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Kritik tarih belli oldu! Asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayına kısa bir süre kala gözler asgari ücret ara zammına çevrildi. Asgari ücret bilindiği üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bir araya gelerek tespit edilmektedir. Bu kapsamda asgari ücret toplantı tarihi belli oldu. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile 2023 Temmuz asgari ücret ara zammının belli olacağı tarih...

Giriş: 09.06.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari ücrette takvim belli oldu. Normal şartlarda aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayı asgari ücret ara zammının belirlemek için tekrardan bir araya geliyor. Bilindiği üzere son olarak ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseltilmişti. Peki, "2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

  • "TEMMUZ AYINDA YASALAŞACAĞINA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

    Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

  • İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI NE İSTEYECEK?

    TÜRK – İŞ’in talebinde, her ay açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçları etkili olacak. TÜRK – İŞ’in araştırmasına göre, mayıs ayında 4 kişilik ailenin gıda harcamasından oluşan açlık sınırı 10.360 lira, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13.440 lira oldu. TÜRK – İŞ, bu araştırma sonuçlarını dikkate alan tutar ile pazarlık masasına oturacak.

    İşveren kesimini temsil eden TİSK’in ise işletmelerin uluslararası rekabet gücünü gözeten, işçi ve işletmeler açısından dengeli bir asgari ücret önerisinde bulunması bekleniyor. İşletmelere bu yıl aylık 400 lira asgari ücret desteği uygulanıyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere başlayan destek haziran ayında sona erecek. TİSK’in komisyonda, asgari ücret desteğinin 2016 yılındaki gibi brüt asgari ücretin en az yüzde 6’sı oranına çıkartılarak devam ettirilmesini talep etmesi bekleniyor.

     

    Diğer yandan işveren kesiminden farklı asgari ücret talepleri de geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, önceki gün HABERTÜRK TV’de yaptığı açıklamada, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300 – 400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” dedi.

  • NET ASGARİ ÜCRET 5 YILDA YÜZDE 430 ARTTI

    2018 yılından bu yana brüt asgari ücret yüzde 393 oranında, net asgari ücret ise yüzde 430 oranında arttı. Net asgari ücretin daha fazla artması, 2022 yılında asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından kaynaklandı. 2018 yılında 2.029,50 TL olan brüt asgari ücret 2023 ocak ayında 10.008 TL’ye, 1.603,12 TL olan net asgari ücret de 8.506,80 TL’ye yükseldi.

    2022 yılı ocak ayında yüzde 50.51 oranında artan net asgari ücret temmuz ayında yüzde 29.32 oranında, bu yılın ocak ayında ise yüzde 54.66 oranında artı. Ocak ayı itibarıyla yıllık bazdaki artış ise yüzde 100 olarak gerçekleşti.

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret 2023 Ocak ayında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

    Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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