Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kris Jenner'ın yıldızlarla dolu 70'inci doğum günü partisine katılmasının yankısı hâlâ sürüyor. Kraliyet çiftinin partide çekilen bazı fotoğraflarının Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner'ın sosyal medya hesaplarından gizemli bir şekilde kaybolması, kafa karışıklığı yarattı.

Sussex çiftinin, James Bond temalı parti için onay formunda "Fotoğraf yok" seçeneğini işaretlediği ve bu sayede mekân içinde çekilen fotoğrafların Kardashian'ların Instagram hesapları da dâhil olmak üzere kimseyle paylaşılamayacağı öne sürüldü. Ancak People'a konuşan bir kaynak; "Onay formu yoktu" açıklaması yaptı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Daily Mail, daha önce bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kim Kardashian'ın, çiftin o akşam daha erken saatlerde başka bir etkinlikte fotoğraflanmış olmalarına rağmen, parti fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılmasını reddetmesinden dolayı öfkelendiğini yazmıştı.

Kris Jenner'ın partisinden sadece birkaç saat önce, Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Baby2Baby Galası'nda arkadaşları Serena Williams ile poz vermişti.

Fotoğraf silme işleminin sebebinin, fotoğrafların paylaşıldığı gün, İngiltere'nin 'Anma Günü' olması olabileceği belirtilmişti. I. Dünya Savaşı sonrası bugünkü adıyla İngiliz Milletler Topluluğu tarafından görev sırasında ölen silahlı kuvvetler üyelerini anmak amacıyla her yıl 11 Kasım'da 'Anma Günü' düzenleniyor. Halk arasında 'Gelincik Günü' de denilen 'Anma Günü'nde kraliyet üyeleri yakalarına gelincik broşu takıyor. Prens Harry, her ne kadar ülkesini terk etmiş olsa da gelincik yaka iğnesini doğum günü partisinde de unutmamıştı. Ancak Meghan Markle eşini destekleyen bir tercihte bulunmamıştı. İngiliz gazeteleri, Markle'ın yaka iğnesi takmamasını 'Anma Günü'ne duyarsız olmasına bağlamıştı.

REKLAM Gösterişli kutlama, geçtiğimiz hafta sonu Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Beverly Hills'teki 165 milyon dolarlık evinde düzenlendi. Kardashian / Jenner kardeşlerin realite şov yıldızı annesi Kris Jenner için düzenlenen doğum günü partisine Beyonce, Justin Bieber, Selma Blair, Mariah Carey, Miranda Kerr gibi pek çok ünlü isim katıldı.