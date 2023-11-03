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        Haberler Ekonomi Kripto Para 'Kriptonun dahi çocuğu' dolandırıcılıktan suçlu bulundu - Kripto Para Haberleri

        'Kriptonun dahi çocuğu' dolandırıcılıktan suçlu bulundu

        Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında jüri tarafından "suçlu" bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 08:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:04
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        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
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        FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri karara vardı.

        Jüri, dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan bir dönem 'kriptonun dahi çocuğu' olarak anılan eski CEO'yu "suçlu" buldu.

        Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar

        KASIM 2022'DE İFLAS ETMİŞTİ

        Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

        Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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        Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

        Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

        Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
        Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi

        Eski CEO'nun aleyhindeki ceza davalarından ilki kapsamında 3 Ekim'de jüri seçimine başlanmıştı. Davada ifadelerini veren FTX'e bağlı Alameda Research şirketinin eski Üst Yöneticisi Caroline Ellison, FTX'in eski yöneticilerinden Nishad Singh ve kripto borsasının kurucu ortağı Gary Wang, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti.

        Savcılarla işbirliğine giden söz konusu tanıklar, "müşteri fonlarının kötüye kullanılması" kapsamındaki kararları veren kişi olarak Bankman-Fried'ı işaret etmişti.

        Savunma yapan avukatlar, suçunu ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden Bankman-Fried'ın üç eski çalışma arkadaşının, hafif cezalar alma umuduyla ifadelerini Bankman-Fried'ı suçlayacak şekilde uyarladıklarını söylemişti.

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        Bankman-Fried da mahkemedeki ifadesinde, iyi niyetle hareket ettiğini savunmuş, yaptıklarının FTX'in avukatlar tarafından hazırlanan politikalarına uygun olduğuna inandığını belirtmişti.

        FTX'in önemli kararlarına avukatların dahil olduğunu anlatan Bankman-Fried, kredilerin de avukatlar tarafından yapılandırıldığını kaydetmişti. Bankman-Fried'ın avukatları da "kötü risk yönetiminin" suç olmadığını ifade etmişti.

        'Kriptonun dahi çocuğu' Bahamalar'da tutuklandı
        'Kriptonun dahi çocuğu' Bahamalar'da tutuklandı

        Savcılar ise kapanış konuşmalarında, jüriden MIT mezunu ve milyarlarca dolarlık iki şirket kurmuş Bankman-Fried'ın "aslında hiçbir şeyden haberi olmadığına" inanmamalarını istemişti.

        Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.

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