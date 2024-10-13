Kripto paralar için yeni düzenleme yolda

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, kripto varlık piyasasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Kripto varlıklara ilişkin yasa kapsamında çıkarılacak ikincil düzenlemelerin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde devreye alınacağını ve bu sayede kripto piyasalarında yerli ve yabancı yatırımcılar için daha güvenli ve şeffaf bir yatırım ortamının sağlanacağını kaydeden Gönençer, kripto kanununun Türkiye'nin uluslararası kripto piyasalarındaki konumunu belirlemesi açısından önemli bir rol oynadığını anlattı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ikincil düzenlemeler üzerinde çalıştığını anımsatan Gönençer, "Sadece kanunun çıkmış olması da yeterli değil, burada sürece ilişkin asıl resmi ortaya koyacak olan ikincil düzenlemeler. Kanun genel bir çerçeve çiziyor ama düzenlemeler işleyişi belirleyecek. İkincil düzenlemeler için Ocak 2025'i bekliyoruz. İkincil düzenlemeler, süreçlerin daha net, şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesine önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Gönençer, bu düzenlemeyle dijital varlıklarla ilgili çalışmaların sürdüğü birçok ülkenin de önüne geçildiğini vurguladı.

"SPK'nin talimatıyla bir çalışma komitesi kurduk ve düzenli toplantılar yapıyoruz. SPK, TÜBİTAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Görevimiz, ekosistemi bir arada tutarak bilgi, görüş ve değerlendirmeleri taraflara aktarmak.

TSPB olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarından oluşan bir çalışma grubu kurulduğuna değinen Gönençer, şunları kaydetti:

Regülasyon ve inovasyon dengesini sağlamak, sistemin güvenli, sağlıklı, hızlı, etkin ve yenilikçi bir yapıda işlemesi için regülatörlerin piyasa ile işbirliği yapmasını gerektiriyor. TSPB olarak bu süreçte aktif rol oynayarak, her iki tarafın da beklenti ve ihtiyaçlarını dinleyip anlayarak, piyasa temellerinin en doğru şekilde kurulması için sağlıklı bir iletişim platformu sunmaya çalışıyoruz"

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Gönençer, yakın zamanda çalışma komitesi ile MASAK'la da bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin kripto varlık işlemlerinde aktif bir pazar olduğunu ve özellikle genç nüfusun bu alanı yoğun şekilde tercih ettiğini belirten Gönençer, gençlerin teknolojiye yatkınlığı ile dijital finansal araçlara olan ilgisinin, Türkiye'yi kripto varlık piyasasında global düzeyde öne çıkan ülkelerden biri haline getirdiğini vurguladı.