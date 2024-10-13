Mısır'ın Minye kentinde iki trenin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinde yaşanan tren kazasının ardından bölgedeki hastanelerin yaralıları karşılamak için hazırlık düzeyini artırdığı, 23 ambulansın olay yerine intikal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, 20 kişinin yaralandığı, 19'unun El-Minya Devlet Hastanesine, 1'inin El-Minya Üniversitesi Hastanesine nakledildiği kaydedildi.