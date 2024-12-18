Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: Rusya'nın üst düzey generali Kirillov'un öldürülmesi emrini kimin verdiğini biliyoruz | Dış Haberler

        Kremlin: Rusya'nın üst düzey generali Kirillov'un öldürülmesi emrini kimin verdiğini biliyoruz

        Kremlin, Rus general Igor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü Peskov, emri kimin verdiğini bildiklerini ve Ukrayna'nın terör yöntemlerini kullandığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin: Ölüm emrini kimin verdiğini biliyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kremlin, Rus istihbarat servislerinin üst düzey Rus general Igor Kirillov'un öldürülmesi emrini kimin verdiğini bildiğini söyledi.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın teröristlerin yöntemlerini kullandığını belirtti.

        Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birliklerinin şefi olan Korgeneral Kirillov salı günü Moskova'da öldürülmüştü.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Kirillov’un öldürülmesini terör saldırısı olarak nitelendirmiş, “Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamıdır” ifadelerini kullanmıştı.

        Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya'da suikasta uğrayan en üst düzey Rus askeri yetkilisi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Habertürk Anasayfa