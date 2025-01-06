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        Haberler Dünya Kremlin: Putin-Trump görüşmesi söz konusu değil | Dış Haberler

        Kremlin: Putin-Trump görüşmesi şu anlık söz konusu değil

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 47. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğine ilişkin iddiaları reddetti. Peskov "Henüz böyle bir planlama söz konusu değil." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:41
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        Kremlin: Putin-Trump görüşmesi söz konusu değil
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile görüşeceğine dair iddiaları yalanladı. Peskov "Henüz böyle bir planlama söz konusu değil." dedi.

        Kremlin Sözcüsü diğer yandan Almanya Federal Meclisi Üyesi Roderich Kiesewetter'in Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Putin'in görüşeceğine dair iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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