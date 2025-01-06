Kremlin: Putin-Trump görüşmesi söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile görüşeceğine dair iddiaları yalanladı. Peskov "Henüz böyle bir planlama söz konusu değil." dedi.

Kremlin Sözcüsü diğer yandan Almanya Federal Meclisi Üyesi Roderich Kiesewetter'in Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Putin'in görüşeceğine dair iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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