Kremlin'den 'Türkiye'ye ziyaret' açıklaması: Hazırlıklar tamamlanınca ziyaret gerçekleşecek
Kremlim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hazırlıklar tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'de ziyaret edeceğini duyurdu.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası buluşmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Peskov, hazırlıklar tamamlandığında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Peskov ayrıca Moskova'nın Putin ve Erdoğan'ın Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde görüşmelerde bulunmasını umduğunu söyledi.