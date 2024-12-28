Krem Şantili İrmik Tatlısı Tarifi: Krem Şantili İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Evdeki malzemeler ile kolay bir şekilde hazırlanabilen bu lezzetli tatlı hafif ve pratik olması nedeniyle ani tatlı krizleri için de tercih edilen bir lezzettir. Mutfağa girmekten hoşlanan herkesin hiç zorlanmadan hazırlayabileceği bu tarif son derece zahmetsiz ve kısa süre içerisinde yapılabilen lezzetli bir tatlıdır. Peki, krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır? Krem şantili irmik tatlısı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

REKLAM advertisement1 KREM ŞANTİLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ Krem şantili irmik tatlısı yapımı için gerekli malzemelerin pek çoğunu mutfağınızda bulabilirsiniz. Son derece kolay yapılan krem şantili irmik tatlısı için gereken malzemeleri yazının devamını okuyarak öğrenebilirsiniz. İşte merak edilen krem şantili irmik tatlısı için gereken malzemeler… Krem şantili irmik tatlısı malzemeleri:

Krem şantili irmik tatlısının keki için gereken malzemeler; • 2 adet yumurta • Yarım su bardağı toz şeker • 1 su bardağı yoğurt • Yarım su bardağı sıvı yağ • 1 su bardağı irmik • 1 su bardağına yakın un • 1 portakal kabuğu rendesi • 1 paket vanilin • 1 paket kabartma tozu Krem şantili irmik tatlısın şerbeti için gereken malzemeler;

• 2,5 su bardağı toz şeker • 3 su bardağı su • 8 – 10 damla limon suyu Krem şantili irmik tatlısının üzeri için gereken malzemeler; • 1 paket krem şanti • 1 su bardağı soğuk süt KREM ŞANTİLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? Yapımı kolay krem şantili irmik tatlısı tarifi mutfakta vakit geçirmekten hoşlanan herkesin kolay bir şekilde hazırlayabileceği bir tariftir. Özellikle gün içerisinde pek vakti olmayan ama sofralara harika bir lezzet katmak isteyen kişilerin sıklıkla merak ettiği bir konu olan “Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusu pek çok kişi tarafından sıklıkla aratılır. İşte krem şantili irmik tatlısı yapılışı ile ilgili bütün detaylar…

Krem şantili irmik tatlısı yapımına geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 8 – 10 kişilik • 15 dakika hazırlık süresi • 30 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 240 kalori İşte merak edilen krem şantili irmik tatlısının hazırlanışı: • İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayın. Derin bir tencerenin içerisine şeker ve suyu koyarak şeker eriyene kadar karıştırın.

• Hazırlamış olduğunuz şerbeti bir süre ocakta ısıtın ve kaynamaya başladığında 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin. • Şerbeti ocaktan almaya yakın içerisine limon suyunu ilave edip karıştırın ve ardından ocaktan alarak soğuması için bir kenara bırakın. • Sonrasında krem şantili irmik tatlısının keki için bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri koyun ve iyice çırpın.

• Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmiği ekleyerek karıştırmaya devam edin. • Un, vanilin ve kabartma tozunu da eklediğiniz kek karışını yeniden karıştırın ve ince bir şekilde rendelediğiniz portakal kabuklarını da kek karışımının içine ilave ederek bir süre daha karıştırın. • Kek hamurunu koyacağınız kek kalıbının her yerini iyi bir şekilde yağlayın.

• Yağlamış olduğunuz kek kalıbının içerisine hazırladığınız kek karışımını boşaltın. • Hazırladığınız kek karışımını önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. • Kek fırındayken krem şantinin üzerine bir su bardağı sütü dökün ve güzelce karıştırın. Ardından krem şantiyi dinlenmesi için buzdolabına yerleştirin.

• Kek piştikten ve ilk sıcağı geçtikten sonra soğumuş olan şerbeti kekin üzerine eşit bir şekilde dökün ve şerbetinin çekmesi için bir kenarda bekletin. • Kek şerbetini tamamen çektikten ve soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krem şantiyi dökün ve bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde bütün kekin üzerine yayın. • Krem şantili irmik tatlısını dinlenmesi için 1 – 2 saatliğine buzdolabına kaldırın.

• Krem şantili irmik tatlınız hazır. Dilimleyerek ve istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

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