Yara ve çatlaklara sürülen merhem orucu bozar mı? Oruç tutan Müslümanlar hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Tuttukları orucun zarar görmemesi ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için maksimum seviyede dikkat ediyorlar. Bu sebeple pek çok kişi Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken merhem sürülür mü? Sorularının cevaplarını araştırırken bizlerde Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamaları ile konu ile ilgili detayları sizler için derledik.

Krem orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına 24 Nisan 2020 itibari ile başlıyoruz ve mübarek ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde oruç tutacak olan Müslümanlar hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını merak ederek araştırmaya başladılar. Merak edilen konuların başında ise krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken merhem sürülür mü? Yara ve çatlaklara sürülen merhem orucu bozar mı? Krem orucu bozar mı? gibi akılları kurcalayan bir çok sorunun cevaplarını Diyanet’in yaptığı açıklamalar ile birlikte tarafınıza sunduk.

Ramazan ayıyla birlikte huzur ve iyilik esintileri etrafı kaplar. Ramazan bolluk ve bereket ayıdır. Ramazan ayında mazereti olmadan oruç tutmak ise uygun değildir. Oruç tutmak kadar orucun hangi hallerde bozulduğunu bilmek de önemlidir. Vücudumuza sürdüğümüz krem, merhem ve yağ gibi unsurlar deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuttan emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu maddeleri emişi, çok az ve yavaş seyretmektedir. Diğer taraftan gerçekleşen bu işlem, yeme içme anlamına gelmemektedir. Yani vücuda sürülen merhem, krem veya yağ vücuda beslenme amaçlı olarak alınmamaktadır. Bu sebeple, deri üzerine sürülen merhem, krem, yağ ya da yapıştırılan ilaçlı bantlar kesinlikle orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).