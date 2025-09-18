Habertürk
        Kredi kartı ve KMH faiz oranı düştü! 2025 Eylül indirimli kredi kartı ve KMH faiz oranı ne kadar oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirdi. Söz konusu indirim ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü. İşte, 2025 Eylül güncel kredi kartı ve KMH faiz oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 11:39 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:39
        ABONE OL
        • 1

          TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı. Değişiklik kapsamında hesaplanan oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek. İşte, 2025 Eylül güncel kredi kartı ve KMH faiz oranı...

        • 2

          2025 EYLÜL GÜNCEL KREDİ KARTI VE KMH ORANLARI KAÇ OLDU?

          Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile;kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faizler 4,75'ten 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten, yüzde 4,80'e düşürüldü.

        • 3

          KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.

