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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararı gereğince parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındı.

Kararlara ilişkin tebliğiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

İHRACAT KREDİLERİNE ÖNCELİK

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için, faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirilerek, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verildi.

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Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunması kararı alındı.

Karara göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutulacak.

Söz konusu adımların yanı sıra, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla;

Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL’ye yükseltildi.

Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi.

Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Reeskont kredi vadesi boyunca verilen Döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu.

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KREDİ KARTI İLE HARCAMAYA FREN

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan azami faiz 2,89'a çıktı.

Kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu.

Kredi kartı azami faizi hesap yöntemi değiştirilerek artırıldı.

Tebliğ ile kredi kartı azami gecikme faiz oranları hesap yöntemi değiştirilerek arttırıldı. Yeni hesaplamada nominal referans oranları artırıldı. Böylece nihai faiz oranları yükseltilmiş oldu.

Öte yandan yeni oranalar KMH hesaplarının faizleri için de geçerli olacak. Tavan 1 Ağustos’ta devreye alınıyor fakat eski bakiyelere uygulanması Ağustos sonunu bulabilir (30 gün önceden sözleşme değişikliğinin bildirilmesi gerektiği için). Yeni nakit çekimler ise yeni tavandan faizlenecek.