Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu 60 aya kadar nasıl yapılandırılır?
Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, toplam borç miktarını 60 aya kadar yapılandırabilecek. Aynı şekilde, ihtiyaç kredisini 30 günden fazla geciktirenler ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırma yapabilecek. İşte, kredi kartı borç yapılandırma hakkında tüm detaylar...
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Kredi kartlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, mevcut borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı ise yüzde 3,11 olacak. Öte yandan, kredi kartı dönem borcunda da düzenleme yapıldı ve asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. İşte, kredi kartı borç yapılandırma detayları...
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BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN 60 AYA KADAR VADE İMKÂNI
Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.
Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.
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YAPILANDIRMADA KULLANILACAK AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11
TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.
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BORÇLUNUN 1 YIL SÜRESİ VAR
İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.
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ASGARİ ÖDEME ORANI KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE BELİRLENECEK
Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.