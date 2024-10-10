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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? Kredi kartına en az ne kadar ödenebilir, 50 bin TL altı ve üstü kredi kartı asgari ödemesi

        Kredi kartı asgari ödeme tutarı değişti! Kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen yeni kredi kartı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre; kredi kartı asgari ödeme tutarı kredi kart limitine göre belirlenecek. İşte, güncel kredi kartı asgari ödeme tutarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:31
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        • 1

          Kredi kartı asgari ödeme tutarında yeni bir değişikliğe gidildi. Buna göre; asgari ödeme tutarı toplam kart limitine göre belirlenecek. 50 bin TL üst ve alt limitli kartlara farklı tutarlar uygulanacak. Aynı şekilde kredi kartlarına uygulanan faiz oranı da dönem borcuna göre belirlenecek. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ Mİ, NE KADAR OLDU?

          Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

        • 3

          KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

          BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

        • 4

          Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

          Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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