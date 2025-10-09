Kredi kartı borcu olanların dikkatine! Kredi kartı borç yapılandırma için başvurular bitiyor
Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenler için süre daralıyor. Düzenleme kapsamında borçlar, en fazla yüzde 3,11 faiz oranıyla 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Hesaplanan aylık taksitler ise her ayın asgari ödeme tutarına ilave edilecek. Ek olarak, yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Bireysel kredi kartı borçları ya da daha önce yapılandırılmış kart borçlarının tekrar yapılandırılmasına dair başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Belirtilen tarihe kadar başvurusunu yapanlar için azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanacak ve borçlar 48 aya varan vadelerle taksitlendirilebilecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırmada son başvuru tarihi ne zaman, başvuru işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte ayrıntılar...
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
KREDİ KARTI KAÇ AYA KADAR YAPILANDIRILABİLİYOR?
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA DETAYLARI
- Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
- Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.
- Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.