Halk Bankası Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?

Korona virüs salgınının ülkemizde de hızla yayılması sebebi ile ülkemizde sağlığı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile evde kal çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıya istinaden bu süreci daha hafif atlatmak amacı ile kepenklerine kilit vurarak işyerlerini kapatılmak zorunda kalan birçok büyük ve küçük işletmeler ve işsiz kalan birçok vatandaşın bu zor süreçte ekonomik sorun yaşamaması amacı ile tedbirler alındı. Bu tedbirlere başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda destek verdi. Bu süreçte Halk Bankası’ da tedbir paketlerini açıkladı. Buna göre;

· Yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemede zorluk çeken kurumsal firmalar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler ve bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

· Kredi kullanan esnaf ve sanatkârların erteleme talebinde bulunmaları doğrultularında kullanmış oldukları kredilerin; 31 Haziran 2020 tarihine kadar vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay boyunca ve faizsiz olarak ertelenebilecek.

· Zorlu geçen bu süreçte ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, özellikle turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılacaktır.

· Firmalar kendi bünyelerinde çalışanlarının maaşlarını Halkbank üzerinden ödüyorsa, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, yani personel çıkarımına gitmemeleri halinde gelecek 3 aylık dönem süresince personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilebilecek.

· Kredi kullanan müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi için, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit sağlanacak.

· İş yerlerine ait giderleri Halkbank kurumsal kredi kartı ya da Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile karşılayan işletmelerin kurumsal kart limitleri artırılarak destek sağlanacak.