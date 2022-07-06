Kreatinin normal değeri kaç olmalı?

Kasta enerji kaynağı görevini taşıyan bir bileşen lan kreatinin fosfat metaboliti olarak tanımlanır. Dönemsel olarak farklı nedenlerden dolayı kreatinin seviyesinde düşüklük ya da yükseklik meydana gelebilir. Bu değişimler de sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden kişiler kan testlerinde gördükleri kreatinin ve değerlerinin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda kreatinin hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Kreatinin Nedir?

Keratinin, kasta bulunan enerji kaynağı olarak tanımlanır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde normal seviyelerde seyretmesi önem taşır. Ancak erkeklerde bulunan iskelet kitlesi kadınların iskelet kitlesine göre daha fazla olduğu için kreatinin seviyesi de erkeklerde daha fazladır. Kreatinin vücut için bir filtre görevi görmektedir. Kaslarda meydana gelen kimyasal ve zararlı atıkları filtreleyerek yararlı olanları böbreklere göndermektedir.

Kreatinin Kinaz Değeri Kaç Olmalı?

Kreatinin değerleri bazı durumlarda daha düşük ya da yüksek seviyelerde seyredebilir. İki durumda insan sağlığı için olumsuz etkileri taşır. Kreatinin normal değeri kadın ve erkeklerde değişiklik gösterir. Kreatinin erkeklerde 0.50 mg/dL ile 1.40 mg/dL arasında olmalıyken, kadınlarda ise kreatinin değeri 0.50 mg/dL ile 1.30 mg/dL arasında olmalıdır. Bu farklılığın nedeni erkeklerin iskelet kütlesinin kadınlara göre daha fazla olmasından kaynaklanır.

Kreatinin Testi Neden İstenir?

Kreatinin testi her zaman yapılan bir test değildir. Eğer bir kişi için kreatinin testi isteniyor ise ilk aşamada bu kişinin böbrek fonksiyonların düzenli çalışmadığı düşünülür. Bu düşünceyi kanıtlamak için de kişilerden kreatinin testi istenir. Kreatinin testi kolay bir şekilde yapılır. Bir kan testi türü olan kreatinin koldan alınan kan ile gerçekleştirilir. Kreatinin testinde bir yanlışlık ya da eksiklik olmaması adına üre azotu olarak da bilinen BUN testi de beraberinde istenir. Kreatinin eksikliğinin sebep olduğu hastalıkları tespit etmenin yanı sıra kreatinin testinin yapılması ile birlikte diyabet ve böbrek gibi vücutta bulunan diğer organlara da zarar verebilen hastalıkların tedavi sürecini izlemek için keratinin testine ihtiyaç duyulabilir. Ancak kreatinin testinin yapılmasına ihtiyaç duyulan bazı temel belirtiler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Kişi idrar yaptığı zaman yangı oluştuğunu hissederse kreatinin testi istenir.

Vücutta ödem artışı meydana gelirse kreatinin testi istenir. Ödem oluşması böbrek fonksiyonlarının sağlıklı çalışmadığı anlamına gelir. Bu da kreatinin düşüklüğü ya da yüksekliğinin sonucudur.

Böbrekler ve böbreklere yakın olan kısımlarda sık ve geçmeyen ağrıların meydana gelmesi de kreatinin testi istenmesine neden olur.

Kreatinin Neye Yarar?

Kreatinin neye yaradığı kişiler tarafından merak edilen konuların başında gelir. İşte kreatinin yararları:

Kreatinin kas gücünü arttırır ve kişinin atletik performansına katkı sağlar.

Vücutta protein üretimi için önemli bir yere sahiptir.

Kas hacminin artması için önemlidir.

Parkinson hastalığının tedavisi üzerinde faydalı etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Miyozinin artmasını sağlar.

Kasların daha güçlü olmasını sağlarken kas liflerinin boyutunu da arttırır.

Böbreklerin daha sağlıklı çalışmasında yardımcıdır.