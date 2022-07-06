Kreatinin Düşüklüğü Nedir, Neden Olur? - Kreatinin Düşüklüğü Belirtileri ve Tedavisi

Kreatinin vücutta filtre görevi gören bir üründür. Böbreklerin sağlıklı çalışması, zararlı maddelerin idrar yolu ile dışarı atılması için kreatinin dengeli olması gerekmektedir. Bazı faktörler kreatinin seviyesinin düşmesine yol açabilir. Bu sebeple kişilerde farklı sağlık sorunları meydana gelebilir. Kreatinin dengesi kişinin sağlığı hakkında pek çok bilgiyi verdiği için kan testlerinde göz ardı edilmemesi gerekir. İşte kreatinin düşüklüğü hakkında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken her şey.

Kreatinin Düşüklüğü Nedir?

Kan testlerin kreatinin seviyesi olması gereken referans seviyelerinin altında olabilir. Bu durum kreatinin düşüklüğü olarak adlandırılır.

Kreatinin Düşüklüğü Neden Olur?

Kreatinin düşüklüğüne neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Kas distrofisi ve bazı kas hastalıklarının yanı sıra, karaciğer hastalıkları, vücudun aşırı su kaybetmesi ve kas kütlesinde meydana gelen düşüklükler kreatinin düşüklüğüne neden olabilir.

Kreatinin Düşüklüğü Neyi Gösterir?

Yapılan kan testlerinde eğer kreatinin seviyesi olması gereken değerlerin altında seyrediyorsa bu sağlık sisteminde bir bozulma olduğunun işaretidir. Özellikle böbrek, karaciğer ve kasların normal seviyelerde çalışmadığında işaret eden bir durumdur.

Kreatini Ne Yükseltir?

Kreatini ne yükseltir sorusu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kan hacminde azalma ve kişilerin uzun süreli vücudu susuz bırakması kreatinin seviyesinin yükselmesine yol açar. Bunun yanı sıra tansiyon yüksekliği de kreatinini yükselten nedenler arasında yer alır. Bu durumlara ek olarak kişilerin farklı rahatsızlıklar için kullandıkları bazı ilaçlar da kreatinin seviyesinin yükselmesine yol açar.

Kreatinin Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Kreatinin değerlerinin düşük olması vücudun yeterli seviyede kreatinin üretemediğini göstermektedir. Bu kreatinin düşüklüğü aynı zamanda böbrekler, karaciğerler ve kasların düzgün çalışmadığına da işaret eder. Özellikle gebelik dönemlerinde kadınlarda idrar üretimim artması ve vücudun susuz kalması kreatinin düşüklüğüne yol açabilir. Bunun yanı sıra kreatinin üretildiği yerlerden biri lan karaciğerlerde var olan hastalıklarda kreatinin üretemediği için düşüklüğe yol açar. Vücutta meydana gelen kreatinin kaynaklarından biri de gün içinde tükettiğimiz yiyeceklerdir. Eğer sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığınız yoksa bu da kreatinin düşüklüğüne sebep olabilir.

Bebeklerde Kreatinin Düşüklüğü

Kreatinin düşüklüğü bazı bebeklerde de görülebilir. Ancak bu durum korkulacak bir sürece işaret etmez. Bazı bebeklerde doğumun ardından anneye bağlı gerçekleşen kreatinin düşüklüğü meydana gelebilir. Bunun nedeni gebelik sürecinde kreatinin bileşeninin düşük seviyelerde seyretmesidir. Bu yüzden doğumun ardından bu düşük seviyeler bebekte de gözlemlenebilir. Kısa zaman içerisinde de normal değerlerde kreatinin ölçümü yapılır. Kreatinin seviyesi normal değerlere ulaştıktan sonra da düzenli kontrollerinin yapılması gerekir.

Hamilelikte Kreatinin Düşüklüğü

Kreatinin düşüklüğü hamilelik döneminde de sık rastlanılan bir durumdur. Tıpkı bebeklerde olduğu gibi hamilelik döneminde de kreatinin düşüklüğünün meydana gelmesi normaldir. Burada hormonal dengelerin değişmesi, anne adayının sık sık idrar çıkması ve vücudun normalden daha fazla su kaybetmesi kreatinin seviyesinin düşmesine yol açar. Bu yüzden hamilelik sürecinde su tüketiminin arttırılması anne adayları için önemlidir.