BBC'ye konuşan 23 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Jallow, 54 yaşındaki Jammeh ile mahkemede yüz yüze gelmek istediğini söyledi.

Jallow, bu açıklamaları, Jammeh'e yönelik başka bir tecavüz soruşturması sonrası yaptı.

22 yıl iktidarda kalan Jammeh dönemindeki insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bir komisyon kuruldu.

Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Jammeh'in iadesini istemek için soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğini söyledi.

Jammeh'in APRC partisinin başkan yardımcısı Ousman Rambo Jatta suçlamaları reddetti.

"KOLUMA İĞNE YAPIP BANA TECAVÜZ ETTİ"

Jallow, 2014'te 18 yaşındayken, başkent Banjul'da düzenlenen güzellik yarışmasından sonra Jammeh ile tanıştırıldığını, başlangıçta Jammeh'in kendisine baba gibi davrandığını, tavsiyelerde bulunduğunu, hediyeler ve para verdiğini hatta ailesinin evine su bağlattığını belirterek eski cumhurbaşkanının bir davette yardımcılarından birinin aracılığıyla kendisine evlenme teklifi ettiğini öne sürdü.

Bu teklifi reddettikten birkaç ay sonra devlet konuk evinde bir dini törene davet edildiğini ancak bunun yerine zorla Jammeh'in sarayına götürüldüğünü anlatan Jallow, "Artık olacaklar belliydi. Tokat atıp diz çöktürdü. Vahşice saldırdı. Çığlıklar atıyordum. Koluma bir iğne yaptı. Bir noktadan sonra direnmeyi bıraktım." dedi.

Olaydan sonra 3 gün boyunca kendisini bir odaya kapadığını ve sonunda komşu ülke Senegal'e kaçmaya karar verdiğini söyleyen Jallow, Dakar'da insan hakları kuruluşlarından yardım istediğini ve koruma statüsünün onaylanmasıyla Kanada'da yaşamaya başladığını anlattı.