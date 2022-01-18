Kraliyette 'kuş gribi' endişesi

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Kraliçe II. Elizabeth'e ait 26 kuğunun bölgedeki kuş gribi alarmı sonrası yayılmayı önlemek amacıyla itlaf edildiği açıklanadı.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın bir hayvan kurtarma merkezi olan Swan Lifeline'a durumu iletmesi sonucu 26 kuğu itlaf edildi. İlk olarak 6 kuğunun kuş gribi nedeniyle öldüğünün anlaşıldığı ardından kısa sürede 4'ünün daha ölü bulunduğu ve toplamda 33 canlının can verdiği açıklandı.

Neredeyse 30 yıldır kuğuların bakım ve sayım işlemiyle ilgilenen David Barber, kraliyetin durum ile ilgili bilgilendirildiğini ve durumla ilgili 'endişe ve üzüntü' duyduklarını söyledi. Barber, kraliyetin durumla ilgili sürekli olarak bilgilendirilmek için kendisine talimat verdiklerini de aktardı.

İngiltere'de bütün kuğular "Kraliçe'nin malı" olarak sayılıyor. Ülkedeki kuğular her sene özel bir sayımdan da geçiyor.