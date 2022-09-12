Kraliçe'nin cenazesine katılacak liderlerden neler istendi?

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8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül'de gerçekleşecek. Kraliçe'nin tabutu önce Westminster Kilisesi'ne getirilecek, törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi’nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek. Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu’ndaki St. George Şapeli’ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek. Cenazeye Kraliyet Ailes, üyelerinin yanı sıra dünyadan da pek çok liderin katılması bekleniyor. Politico'nun haberine göre ise, cenaze törenine katılacak liderlerden bazı şeyler talep edildi.

NELER TALEP EDİLDİ? ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Westminster Abbey'de düzenlenecek cenazeye katılacaklarını doğruladı. Cenazeye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılma ihtimali var. Politico'nun haberine göre törene katılacak liderlerden bazı kurallara uymaları talep edildi; Özel uçak değil, tarifeli uçak kullanın. Zırhlı araçlarınızı törene getirmeyin. Helikopter kullanımı mümkün değil. Liderler cenazeye otobüsle götürülecek. 2 bin kişi kapasiteli tarihi kilise, Kraliçe Elizabeth'in 1947'de Prens Philip ile evliliğine ve 1066'dan beri iki İngiliz taç giyme törenine ev sahipliği yaptı

"BENZERİ OLMAYAN BİR CENAZE TÖRENİ OLACAK" İngiltere'deki Chatham House düşünce kuruluşunun direktörü John Kampfner, "Bu, benzeri olmayan bir cenaze töreni olacak. Daha önce Amerikan başkanları, Nelson Mandela ve diğerleri için büyük devlet cenazeleri oldu. Ama basitçe kraliçe dünyadaki en ünlü kişiydi ve sonuç olarak eşi benzeri görülmemiş bir katılım listesi olacağını düşünüyorum." dedi.

BİNLERCE İNSANIN LONDRA'YA GELMESİ BEKLENİYOR Cenaze hazırlıkları için lojistik, güvenlik ve diplomatik anlamda çalışmalar sürerken ilerleyen günlerde on binlerce insanın Londra'ya seyahat etmesi bekleniyor. Resmi protokol daveti, her ülkeden devlet başkanına ve eşlerine sunulacak. Kampfner, Kraliçe'nin sıradan biri olmadığını söyleyerek, cenaze töreni için ihtiyatlı bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.