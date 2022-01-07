Prens Andrew, 7 yatak odalı lük dağ evini eski eşi Sarah Ferguson ile 16,6 milyon sterline almıştı. Virginia Roberts'ın cinsel taciz suçlamalarının yargıya taşınması ile avukat masraflarının yüksek olması bekleniyor. Aynı şekilde Roberts'ın kazanması durumunda en az 3 milyon sterlin'e varan bir tazminat da alabileceği belirtiliyor. Tüm bu olası masraflarının bu ev ile karşılanması bekleniyor.