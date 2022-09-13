Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke çağrılmadı

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.
Kraliçe'nin cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor
İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.
Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.
Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.
Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.
Buradaki törenin ardından Kraliçe’nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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