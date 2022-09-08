Kraliçe Elizabeth sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti." ifadeleri kullandı. Öte yandan, kraliyet ailesinin tüm üyelerinin Balmoral'a gittiği açıklandı. Yaşanan gelişme sonrasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yaşı, annesi, babası ve hangi soydan geldiği merak edilmeye başladı. Peki, Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? Kraliçe Elizabeth hangi soydan, annesi ve babası kim? İşte merak edilip araştırılanlar... KRALİÇE ELIZABETH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Kraliçe II. Elizabeth...

Tam adı; Elizabeth Alexandra Mary.

21 Nisan 1926 Londra doğumlu.

Tahta 6 Şubat 1952'de çıktı.

* Taç giyme töreni TV'den yayınlanan ilk hükümdar.

* Kral ve kraliçeler arasında Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarı.

* 68 yılla en fazla tahtta kalan kraliçe.

Bu unvanı 9 Eylül 2015'te 64 yıl hükümdarlık sürmüş olan I. Victoria'dan aldı.

* Dünyada en fazla hükümdarlık yapan kişi Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'dir. Tahta çıktığı 1946'dan öldüğü 2016'ya kadar 70 yıl boyunca hükümdarlık yaptı. II. Elizabeth'in taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te gerçekleştirildi. VI. George... Babası

Elizabeth Bowes-Lyon... Annesi

Snowdon Kontesi Prenses Margaret... Kardeşi

Edinburgh Dükü Philip... Eşi

VI. George, Elizabeth Bowes-Lyon, Prenses Elizabeth, Prenses Margaret. ÇOCUKLARI



* Prens Charles

* Prenses Anne

* Prens Andrew

* Prens Edward Aslında kral olan VIII. Edward'dı.

II. Elizabeth'in kraliçe olmasının nedeni amcası VIII. Edward'ın âşık olarak evlenmek istemesi.

Krallar âşık olamaz mı, evlenemez mi?

Kral da olsa evleneceği kişi konusunda bazı kurumların onayına gereksinimi vardı.

VIII. Edward (1894 - 1972) Hiç kuşkusuz 20'nci yüzyılın en popüler siması olan II. Elizabeth'in kraliçe olma yolculuğundaki olaylar şöyle gelişti;

VIII. Edward, 1930'da ünlü gemi brokeri Ernst Simpson'ın eşi Wallis Simpson'a âşık oldu.

Wallis Simpson, VIII. Edward ile evlenebilmek için 27 Ekim 1936'da kocasından boşandı.

VIII. Edward, Wallis ile evlenebilmek için kraliyet ailesinin onayını almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Öte yandan, İngiltere Kilisesi ve önde gelen siyaset adamları da bu evliliğe karşı çıktı.

Dönemin başbakanı Stanley Baldwin, Wallis ile olan ilişkisinin krallığın bütünlüğünü tehlikeye düşürdüğünü ileri sürerek, VIII. Edward'ı bu evlilikten vazgeçirmeye çalıştı.

VIII. Edward, Stanley Baldwin'e Wallis ile evlenmek istediğini ve eğer bu evliliği kral olarak gerçekleştiremeyecek olursa, tahttan çekilmeye hazır olduğunu bildirdi.

Stanley Baldwin, hükümetinin bu evliliği kabul edemeyeceğini bildirmesi üzerine VIII. Edward, tahttan çekildiğini açıklayan belgeyi 10 Aralık 1936'da parlamentoya sundu. Bu belge, 11 Aralık 1936'da parlamento tarafından onaylanınca VIII. Edward, İngiltere'yi terk etti.

Bunun üzerine taç giyme sırasında kendisinden sonra gelen kardeşi VI. George, 11 Aralık 1936'da kral oldu.

VI. George, kardeşi VIII.Edward'ı Windsor dükü yaparak kraliyet ailesinin içinde kalmasını sağladı.

VIII. Edward ile uğruna krallıktan vazgeçtiği Wallis, 1986'da öldükten sonra Windsor Kalesi'nde büyük aşkının mezarının yanına defnedildi. İNGİLTERE'NİN KADIN HÜKÜMDARLARININ TAHTTA KALMA SÜRELERİ



* Matilda (7 Nisan 1141 - 1 Kasım 1141)

* Margaret Tudor (1489 - 1541)

* Lady Jane Grey (10 Temmuz 1553 - 19 Temmuz 1553)

* I. Mary (1553 -1558)

* I. Elizabeth (1558 -1603)

* II. Mary (1689 -1694)

* Kraliçe Anne (1702 - 1707)

* I. Anne (1707 - 1714)

* I. Victoria (1837 - 1901)

* II. Elizabeth (1952 - ...)

I. Victoria Erkek çocuğu olmayan VI. George, 6 Şubat 1952'de ölünce tahta büyük kızı II. Elizabeth çıktı.

Sonuç olarak, Wallis ile evliliği onaylansaydı tahta VIII. Edward'ın çocuğu geçecek II. Elizabeth kraliçe olamayacaktı. VIII. Edward'ın krallığı onay verilmeyen ilişkisi yüzünden bıraktığı birçok kez yazılıp - çizildi.

Bu konu üzerine belgesel filmler de çekildi. Tarih uzmanı olan, tarihi olaylar konusunda derin araştırmalarıyla tanınan Habertürk yazarı Murat Bardakçı'ya göre ise VIII. Edward'ın krallıktan feragat etmesinin nedeni aşk değildi. Bardakçı'ya göre Nazilere yakın olduğu için VIII. Edward, dönemin İngiliz hükümeti tarafından tahttan feragata mecbur edildi. EDWARD'IN TAHTINI AŞKI YÜZÜNDEN BIRAKTIĞI İDDİASI SADECE PALAVRADIR Sarayda iyi bir eğitim gören II. Elizabeth, 16 yaşındayken II. Dünya Savaşı çıktı.

İngiltere, eylül 1939'da 1945'e kadar sürecek olan İkinci Dünya Savaşı'na girdi. Savaş sırasında, Londra'daki çocukların birçoğu hava bombardımanlarından korunmaları için tahliye edilirken iki prensesin Kanada'ya gönderilmesi önerildi.



Elizabeth Bowes-Lyon, bu öneriyi kabul etmeyerek "Çocuklar ve ben, kral olmadan ülkeyi terk etmeyeceğiz. Ve Kral, ülkesini asla terk etmeyecektir" dedi. Elizabeth Bowes-Lyon, bu öneriyi kabul etmeyerek "Çocuklar ve ben, kral olmadan ülkeyi terk etmeyeceğiz. Ve Kral, ülkesini asla terk etmeyecektir" dedi. Kraliyet Ailesi'nin savaşın başladığı 1939'da çekilmiş bir fotoğrafı... II. Elizabeth'in güçlü, mücadeleci kişiliği işte o sıralarda pekişti.

1940'da 14 yaşında olan II. Elizabeth, şehirlerden tahliye edilen çocuklara yönelik, BBC'nin Çocuk Saati programında bir moral konuşması yaparak şunları söyledi; "Savaş tehlikesi ve üzüntüsü bizim cesur denizcilere, askerlere ve havacılara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biz çalışıyoruz. Her birimiz biliyoruz ki sonunda her şey iyi olacak."

II. Elizabeth, II. Dünya Savaşı sırasında Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri'nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü. Temmuz 1944'te savaşın cephelerinden İtalya'ya ilk yurt dışı ziyaretini yaptı. Şubat 1945'de ise 230873 hizmet numarasıyla fahri ikinci subaltern olarak Kadın Yardımcı Bölgesel Hizmetine katıldı.

II. Elizabeth, savaştan sonra uzaktan akrabası olan eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de 21 yaşındayken evlendi. Kral VI. George, düğünden önce Philip Mountbatten'i Edinburgh dükü, Merioneth kontu ve Greenwich baronu yaptı.

II. Elizabeth, eşiyle çıktığı gezide Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada 6 Şubat 1952'de babası VI. George'u kaybedince kraliçe olurken İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçilerek Britanya'ya bağlı 25 ülkenin devlet başkanı oldu. HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİNDEKİ BAŞBAKANLAR

* Winston Churchill (1951 - 1955)

* Anthony Eden (1955 - 1957)

* Harold Macmillan (1957 - 1963)

* Alec Douglas-Home (1963 - 1964)

* Harold Wilson (1964 - 1970)

* Edward Heath (1970 - 1974)

* Harold Wilson (2'nci Kez / 1974 - 1976)

* James Callaghan (1976 - 1979)

* Margaret Thatcher (1979 - 1990)

* John Major (1990 - 1997)

* Tony Blair (1997 - 2007)

* Gordon Brown (2007 - 2010)

* David Cameron (2010 - 2016)

* Theresa May (2016 - 2019)

* Boris Johnson (2019 - 2022)

* Liz Truss (2022 - ... ) HAYATI BOYUNCA ŞAHİT OLDUĞU TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN OLAYLAR

* Birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. (Büyük Britanya'da 1918 - 1928)

* Wall Street'in Çöküşü (1929)

* II. Dünya Savaşı (1939 - 1945)

* Birleşmiş Milletler'in Kurulması (24 Ekim 1945)

* İsrail'in kurulması (14 Mayıs 1948)

* Kore Savaşı (1950 - 1953)

* Uzaya Çıkış (12 Nisan 1961)

* Vietnam Savaşı (1955 - 1975)

* Küba Füze Krizi (1962)

* JFK Suikastı (22 Kasım 1963)

* Aya Seyahat (20 Temmuz 1969)

* Cep telefonunun icadı (1973)

* İnternet kullanılmaya başlandı (1985)

* Çernobil Faciası ( 26 Nisan 1986)

* Berlin Duvarı'nın Yıkılması (9 Kasım 1989)

* Dünya Ticaret Merkezi Saldırısı (11 Eylül 2001)

* Koronavirüs Salgını (Aralık 2019 - ....)

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